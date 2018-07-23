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В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву
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В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Барун-Хемчикском районе Тувы после госпитализации двух молодых людей с подозрениям на сибирскую язву ввели карантин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
Ранее двое мужчин 31-34 лет после забоя крупного рогатого скота были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Они были госпитализированы в инфекционное отделение, откуда переведены в республиканскую инфекционную больницу. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании распорядился, не дожидаясь подтверждения сибирской язвы, установить карантин на территории чабанской стоянки в местечке «Кудук» сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна, определить границы угрожаемой зоны в радиусе 5 километров от эпизоотического очага, а также утвердить перечень ограничений на оборот животных и продуктов животноводства.
Ранее сообщалось, что в Киргизии 11 человек госпитализированы с сибирской язвой.
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