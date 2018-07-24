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Роспотребнадзор поможет Туве в борьбе с сибирской язвой
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Роспотребнадзор поможет Туве в борьбе с сибирской язвой 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор РФ подтвердил правильность мероприятий, проводимых в Туве в борьбе с сибирской язвой, и пообещал оказать всю необходимую помощь, сообщил во вторник глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети Facebook.
"Благодарю главного государственного санитарного врача РФ А. Ю. Попову за отзывчивость. У нас с Анной Юрьевной состоялся содержательный телефонный разговор по поводу эпидемиологической обстановки в Барун-Хемчикском районе. Она подтвердила правильность наших действий и мероприятий против угрозы сибирской язвы и заверила во всяческой поддержке, в том числе по приобретению соответствующих вакцин", — написал Кара-оол.
В понедельник сообщалось, что двое мужчин 31 и 34 лет после забоя крупного рогатого скота покрылись красными язвами и были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. На территории чабанской стоянки объявлен карантин, запрещен забой скота. Тувинская ветеринарная лаборатория подтвердила наличие сибирской язвы в патологическом материале забитого скота.
Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.
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