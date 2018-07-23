Россия ввела санкции против распространителей оружия массового уничтожения

Банковские счета граждан и организаций, причастных к распространению оружия массового уничтожения будут замораживать. Соответствующий федеральный закон № 90 от 23 апреля 2018 года вступает в силу в понедельник 23 июля.

Новая норма включает замораживание финансовых средств и имущества, попавших в перечень организаций и физлиц, в отношении которых существуют сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включённое в этот перечень, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или физлица.

Банки обязаны приостановить операции по счету на срок в пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг.

Согласно закону, порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и граждан, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, устанавливается Правительством РФ

Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень будут считаться решения Совета Безопасности ООН , включающие списки организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

Закон был разработан в соответствии с исполнением резолюции Совета Безопасности ООН, которая предписывает, что «все государства обязаны принять законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях».