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В Новосибирске откроют представительство Фонда президентских грантов
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В Новосибирске откроют представительство Фонда президентских грантов 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
1 августа в Новосибирске начнет работу представительство фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку. Об этом сообщил врио министра региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
Фонд выполняет функции единого оператора грантов президента России, выделяемых на развитие гражданского общества. По словам господина Яковлева, выбор Новосибирска, как места, где будет базироваться филиал, обусловлено высоким уровнем господдержки общественных организаций в регионе.
«На протяжении семи лет Новосибирская область входит в тройку лидеров в рейтинге, который составляет Министерство экономического развития России по показателям объема государственной поддержки некоммерческих организаций», — подчеркнул Игорь Яковлев.
В день открытия представительства фонда при поддержке регионального правительства пройдут два семинара для активистов некоммерческих организаций. В семинарах примет участие директор фонда Илья Чукалин. Он расскажет об особенностях подачи заявок на гранты в 2018 году. Заявить о желании участвовать в конкурсе можно до 10 сентября.
Фонд является единым оператором грантов президента РФ на развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 года. Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года. Семь ее прежних операторов выступили учредителями фонда: Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение «Гражданское достоинство» и благотворительный фонда «Покров».
В 2017-2018 годах 100 общественных организаций Новосибирской области получили в общей сложности 112 млн руб. в качестве президентских грантов. Всего от региона было подано 314 заявок.
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