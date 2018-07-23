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Филиал Фонда президентских грантов откроется в Новосибирске
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Филиал Фонда президентских грантов откроется в Новосибирске 

ТАСС 49 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Представительство Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку начнет работать в Новосибирской области в августе этого года. Об этом на оперативном совещании в правительстве области в понедельник сообщил врио министра региональной политики Игорь Яковлев.
"На протяжении семи лет Новосибирская область входит в тройку регионов-лидеров по рейтингу Министерства экономического развития России по показателям объема государственной поддержке НКО (некоммерческих организаций — прим. ТАСС). Фонд президентских грантов выбрал Новосибирск для проведения в мае Форума социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, и одним из итогов этого форума стало решение об открытии в Новосибирске представительства фонда по Сибири и Дальнему Востоку", — сказал Яковлев.
Подготовительная работа уже проведена, торжественное открытие представительства состоится 1 августа.
Как отметил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, филиал позволит не только подключить к работе наиболее активные общественные организации, которые могут претендовать на получение государственной поддержки, но и повысить качество проектов.
На территории Новосибирской области работает более 5 тыс. НКО. По результатам двух федеральных конкурсов, прошедших в 2017 году, общественники региона смогли получить 67 грантов на общую сумму почти в 135 млн рублей. Фонд президентских грантов является единым оператором грантов президента РФ, выдаваемых на развитие гражданского общества.
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