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Челябинец упал с карниза 8 этажа и умер
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Челябинец упал с карниза 8 этажа и умер 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Трагически закончились для молодого челябинца минувшие выходные — вечером в субботу,21 июля, мужчина сорвался с карниза восьмого этажа на улице Братьев Кашириных и получил травмы, несовместимые с жизнью, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на группу соцсети «Вконтакте».
По сообщениям очевидцев, после девяти вечера в субботу на карниз восьмого этажа вышей мужчина в трусах. В руках он держал нож и мобильный телефон, время от времени с кем-то переговариваясь. Так продолжалось около пяти часов. К месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб, которые надули под карнизом спасательный куб и предлагали молодому человеку спуститься. Через некоторое время он сорвался и упал головой вниз. Медики уже ничем не смогли помочь парню, он скончался от множественных травм, не приходя в сознание. Причины суицыда устанавливаются
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