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Саратовцы недовольны жилищно-коммунальными услугами, водоснабжением и качеством продуктов
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Саратовцы недовольны жилищно-коммунальными услугами, водоснабжением и качеством продуктов 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
За прошедшие полгода в управление Роспотребнадзора по Саратовской области поступило 5002 обращений граждан, что на 14,5% больше прошлогоднего уровня. Больше всего люди жаловались на аварийное жилье, работу управляющих компаний, высокие тарифы, а также на систематическое отключение воды. Кроме того, гражданам не нравятся свалки и антисанитария на улицах и во дворах. Определенное недовольство людей вызывает качество продуктов питания, в которых представлены чуть ли ни все элементы таблицы Менделеева.
По вопросам нарушения прав потребителей в Роспотребнадзор поступило 2421 обращений. Из них преобладают жалобы на нарушения прав в розничной торговле и на деятельность банков и прочих финансовых организаций.
За истёкший период рассмотрено 4848 (96,9%) обращений. По 4210 (86,8%) из них даны разъяснения, 1777 (36,6%) обращений направлено по подведомственности в другие органы. По остальным проведены внеплановые проверки и организованы административные расследования.
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