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Омичи стали меньше жаловаться, защищая свои права потребителя
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Омичи стали меньше жаловаться, защищая свои права потребителя 

ОмскПресс 1 час назад
Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало статистику за прошедший год в сфере защиты прав потребителей. Так в 2017 году поступило 2384 жалобы на нарушения законодательства в данной сфере. Это немного меньше, чем в 2016-м и на 352 обращения меньше, чем в 2015 году.
В надзорном органе пояснили, что омичи больше всего жалуются на работу ЖКХ. Также чаще всего встречаются обращения с жалобами на операторов связи. Их число растет. Затем омичи жалуются на банки, страховые компании и коллекторов. На 4 месте по недовольствам — сферы оказания бытовых услуг: ателье, химчистки, установка и изготовление окон ПВХ, мебели, передает «СуперОмск».
В сфере торговли было зафиксировано 688 жалоб по нарушению правил. Число жалоб сократилось в сферах долевого строительства, платные медицинские, образовательные и риелторские услуги.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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