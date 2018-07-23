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Около 500 обращений приняли англоязычные диспетчеры «скорой помощи» в Москве от иностранцев во время ЧМ
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Около 500 обращений приняли англоязычные диспетчеры «скорой помощи» в Москве от иностранцев во время ЧМ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Порядка 500 обращений приняли англоязычные диспетчеры городской станции «скорой помощи» в Москве от иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
«За период проведения чемпионата мира по футболу англоязычные диспетчеры городской станции «скорой помощи» приняли около 500 обращений от иностранных граждан. Мультиязычные переводчики скорой также общались с туристами на испанском, французском и китайском языках. Спортивное событие такого уровня — колоссальный опыт для московских медиков, который будет учтен и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Глава ведомства добавил, что среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, а среднее время прибытия скорой в дни проведения спортивных мероприятий — 11,7 минуты. Всего в Москве для медицинского обеспечения спортивных мероприятий были задействованы более 600 медицинских специалистов и до 100 бригад скорой помощи.
Отмечается, что наибольшее количество вызовов в московскую «скорую помощь» поступало на английском и испанском языках.
«Англоязычный диспетчерский пульт и мультиязычные переводчики, владеющие английским, испанским, французским и китайским, начали работать на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова 1 июня. За помощью иностранцы могли обратиться, позвонив по обычному номеру скорой помощи: 103. Также была запущена англоязычная страница станции», — говорится в сообщении.
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