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Калининградец заплатит 18 млн рублей за незаконную рубку 100-летних дубов
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Калининградец заплатит 18 млн рублей за незаконную рубку 100-летних дубов 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Житель Калининградской области за незаконную рубку вековых дубов вернёт в бюджет 18 млн рублей. Об этом сообщает «Российкая газета» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Ирину Ивонинскую.
Бизнесмен согласовал с лесничеством и региональным агентством по охране лесов санитарную рубку 12 дубов. Он должен был уничтожить больные деревья, чтобы оздоровить зелёный массив. Их диаметр должен был составлять около 50 см.
Мужчина спилил дубы и заявил в отчёте, что заготовил 110 кубометров леса. «Однако природоохранный прокурор осмотрел лесной участок и убедился: диаметр пней составлял не 50 сантиметров, а метр. Под топор попали куда более крупные дубы, чем те, что фигурировали в разрешительной документации. А объем заготовленной древесины, согласно расчётам по гостовским параметрам, составил 200 кубометров», — сообщила Ивонинская.
Экологи, осмотревшие делянки, заявили, что возраст почти всех уничтоженных деревьев превышал сто лет. «Древесина, если судить по оставшимся пням, являлась товарной. Об оздоровительных санитарных рубках в данном случае речи идти не могло, дубы явно пилили на продажу. Поэтому мы, как и прокуратура, продолжаем следить за деятельностью этой компании», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ Олег Иванов.
Калининградский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Центральный районный суд Калининграда. С арендатора леса взыскали многомиллионный ущерб в пользу бюджета РФ.
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