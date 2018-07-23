Новый этап отключений горячей воды подстегнул спрос на тазики

Отключения горячей воды в Новосибирске сыграли на руку продавцам водонагревателей, тазиков и прочей домашней утвари. Спрос на тазики, ведра, ковши и бойлеры ожидаемо возрос за последние два месяца в 1,7 раза.

Сервис объявлений «Юла» сравнил продажи водонагревателей и тазов за первые летние месяцы с аналогичным периодом в начале года. Больше всего новосибирцы запасались тазиками — их продажи увеличились в пять раз, а спрос на водонагреватели вырос вдвое.

Цена на актуальные товары тоже ощутимо выросла: стоимость тазов подскочила в четыре раза. Если раньше за емкость для мытья можно было отдать 155 рублей, теперь тазики в среднем оцениваются в 640 рублей. Ведра стали дороже втрое: сейчас цена такого сосуда в среднем составляет 520 рублей. Удивительно, но ковшики, бойлеры и водонагреватели напротив, стали стоить почти в два раза дешевле, в среднем их цена упала на 47%.

Скриншот с муниципального портала «Мой Новосибирск»

Отключения продолжаются: впереди новосибирцев ждут еще четыре этапа, один из которых стартовал уже сегодня. С 23 июля часть улиц Центрального и Октябрьского районов останутся без горячего водоснабжения. Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Бориса Богаткова , III Интернационала, Декабристов, Инская — эти улицы отключат от ГВС в Октябрьском районе. Центральный район останется только с холодной водой по улицам Чаплыгина, Советская, Коммунистическая, Серебренниковская и Колыванская.

По информации муниципального портала «Мой Новосибирск», плановые отключения горячей воды проходят в 434 домах правого берега. Еще 22 объекта по зоне ТЭЦ-5 по-прежнему остаются без горячей воды, обещанной еще 20 июля: это несколько домов по улицам Фрунзе, Семьи Шамшиных, Воинская, Никитина, Пролетарская, проспект Дзержинского, Сурикова, 2-я Юргинская и Ползунова.

ТЭЦ-5 устраняет дефекты на первом энергоблоке, приводя в порядок турбину, котел и генератор, работы завершатся до первого октября. Ремонт необходим ТЭЦ каждые пять лет, в этом году устранение изъянов ожидает лишь первый энергоблок. Энергетики уверяют, что ремонт ТЭЦ-5 никак не скажется на отключениях горячей воды.