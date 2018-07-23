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Украинец Гриб на слушаниях в суде не признал вину в содействии терроризму
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Украинец Гриб на слушаниях в суде не признал вину в содействии терроризму 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Гражданин Украины Павел Гриб, который обвиняется в содействии терроризму, не признал вину в ростовском военном суде, передает корреспондент ТАСС.
Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гриба.
"Я полностью не согласен с предъявленным обвинением", — сказал Гриб, отметив, что во время следствия были допущены критические ошибки.
По версии предварительного следствия, с 27 марта 2017 года по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, используя интернет, Гриб убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы города Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого Гриб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ, полагают следователи.
Гриб был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Третьего июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба на пять месяцев — до 19 декабря. Сейчас он содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.
Ранее СМИ сообщили, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав Гриба. Уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский сообщал ТАСС, что Гриб содержится в СИЗО-4 в городе Ростове-на-Дону без нарушений. По словам Харьковского, после прохождения карантина он переведен в общую камеру, где содержится в соответствии с установленными нормами. В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний ранее сообщили ТАСС, что Гриб не обращался с заявлением о применении к нему противоправных действий во время этапирования.
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