Украинец Гриб на слушаниях в суде не признал вину в содействии терроризму

Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гриба.

"Я полностью не согласен с предъявленным обвинением", — сказал Гриб, отметив, что во время следствия были допущены критические ошибки.

По версии предварительного следствия, с 27 марта 2017 года по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, используя интернет, Гриб убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы города Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого Гриб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ , полагают следователи.

Гриб был задержан сотрудниками правоохранительных органов . Третьего июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба на пять месяцев — до 19 декабря. Сейчас он содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.