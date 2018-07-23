Власти Кубани планируют сохранить объем экспорта зерна на уровне прошлого года

"Объем экспорта зерна [ожидаем] такой же, как и в прошлом году", — сказал Коробка.

По его словам, уборка зерновых в этом году в крае началась и завершилась раньше обычного. При этом из-за погодных условий в северных районах, где не было необходимого количества осадков, урожайность пшеницы, например, была ниже, чем в южных. При этом более 4 млн тонн урожая уже хранится в элеваторах, еще более 8 млн — у фермеров.

Вице-губернатор также добавил, что к уборке риса аграрии приступят, ориентировочно, через месяц-полтора. Для этой культуры погодные условия в этом году были хорошими, поэтому и урожай должен быть высоким.

По информации пресс-службы администрации края в прошлом году край впервые стал третьим регионом-экспортером пшеницы в мире после Западной Австралии и американского штата Канзас, отправив на экспорт 8,1 млн тонн зерна. С учетом транзитного зерна через краснодарские порты на экспорт было отправлено более 32,44 млн тонн зерна. Доля Кубани в валовом производстве зерновых в России достигает 12%, в Южном федеральном округе — 45%.

В регионе работает свыше 7 тыс. агропредприятий, в отрасли занято более 1,5 млн человек.