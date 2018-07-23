Ещё
Власти Кубани планируют сохранить объем экспорта зерна на уровне прошлого года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Кубани планируют сохранить объем экспорта зерна на уровне прошлого года 

ТАСС 1 час назад
Фото: ВК Пресс
КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают сохранить экспорт зерна в этом году на прошлогоднем уровне, сообщил в понедельник на пресс-конференции вице-губернатор края Андрей Коробка.
"Объем экспорта зерна [ожидаем] такой же, как и в прошлом году", — сказал Коробка.
По его словам, уборка зерновых в этом году в крае началась и завершилась раньше обычного. При этом из-за погодных условий в северных районах, где не было необходимого количества осадков, урожайность пшеницы, например, была ниже, чем в южных. При этом более 4 млн тонн урожая уже хранится в элеваторах, еще более 8 млн — у фермеров.
Вице-губернатор также добавил, что к уборке риса аграрии приступят, ориентировочно, через месяц-полтора. Для этой культуры погодные условия в этом году были хорошими, поэтому и урожай должен быть высоким.
По информации пресс-службы администрации края в прошлом году край впервые стал третьим регионом-экспортером пшеницы в мире после Западной Австралии и американского штата Канзас, отправив на экспорт 8,1 млн тонн зерна. С учетом транзитного зерна через краснодарские порты на экспорт было отправлено более 32,44 млн тонн зерна. Доля Кубани в валовом производстве зерновых в России достигает 12%, в Южном федеральном округе — 45%.
В регионе работает свыше 7 тыс. агропредприятий, в отрасли занято более 1,5 млн человек.
ТАСС: последние новости
"Аэрофлот" предупредил о проблемах с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево из-за сбоя Мосгоризбирком обжалует в Верховном суде решение о регистрации Балакина кандидатом в мэры Обязанности допрошенной челябинской чиновницы Алейниковой возложили на ее заместителя
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор509
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли118
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России128
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение