На Кубани собрали 10,4 миллиона тонн зерна

По его словам, только пшеницы было собрано 9 миллионов 267 678 тонн при средней урожайности 64,1 центнера с гектара, а в передовых хозяйствах Новокубанского, Тбилисского и Брюховецкого хозяйств намолачивали с каждого гектара от 75 до 95 центнеров.

— Секрет их рекордов — в соблюдении технологий, трудолюбии и следовании советам ученых, — считает вице-губернатор. — Благодаря этому удалось получить хороший урожай даже в сложных погодных условиях нынешнего года. Ведь с середины апреля в большинстве районов края в землю не упало ни капли дождя, а в июле обрушились проливные дожди.

Но самой большой напастью нынешнего лета стал небывалый град, повредивший в конце июня более 60 тысяч гектаров сельхозугодий. От природного катаклизма пострадали 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также 30 сельхозпредприятий. На площади около 30 тысяч гектаров зафиксирована гибель урожая. В их числе поля зерновых культур, посевы овощей и сады.

— Пострадавшим от града аграриям помогаем с решением текущих финансовых вопросов — пролонгацией кредитов и налоговыми выплатами, а также в подготовке к осенней посевной кампании, — сказал Андрей Коробка . — На будущий год, надеемся, достойный урожай будет и у них.

Кубань, надо отметить, почти каждый год улучшает свои показатели по сбору зерновых культур. Так, в 2013 году в крае собрали 8,2 миллиона тонн зерна, в 2015-м — около 9,4 миллиона тонн, а с 2016-го этот показатель превышает 10-миллионную отметку. Вместе с намолотами растет и качество зерна. В нынешнем году, как отметил вице-губернатор, почти 90 процентов собранного зерна пригодно для выпечки хлеба. В минувшем году этот показатель был значительно ниже.

Египет. — Кубанское зерно востребовано как в других российских регионах, так и за рубежом, — констатировал заместитель главы края. — В портах сейчас идет его отгрузка. За килограмм пшеницы третьего класса товаропроизводители получают по 12 рублей, четвертый класс идет по 11 рублей. Ежегодно Кубань экспортирует примерно восемь миллионов тонн зерна, примерно столько же планируем продать за границу и в этом году. Основные покупатели — Турция

Что касается пропашных и технических культур, прежде всего кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, значительно пострадавших от весенней засухи, то тут прогнозы далеко не радужные. Зато ягод и плодов собрали значительно больше прошлогоднего, ожидается хороший урожай риса, винограда и чая.

— Окончательные итоги будем подводить в октябре на краевом празднике урожая, — сказал вице-губернатор. — Тогда отметим всех победителей, в том чисел и рекордсменов минувшей жатвы.