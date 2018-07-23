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Краснодарский край собрал урожай зерновых и установил рекорд — 10,4 млн тон
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Краснодарский край собрал урожай зерновых и установил рекорд — 10,4 млн тон 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Об этом сообщил глава региона Вениамин Конратьев.
«В этом году аграрии Кубани одними из первых в стране приступили к жатве и одними из первых ее завершили. Непростые погодные условия не помешали собрать рекордный урожай зерна. Объем урожая 2018 года превысил прошлогоднее достижение на 100 тысяч тонн», — заявил Кондратьев РИА Новости.
Непогода — шквалистый ветер и град — 30 июня повредила в некоторых районах края в общей сложности более 60 тысяч гектаров посевных площадей. И это отдельным муниципалитетам принесло серьзные потери. Но в целом на урожай в регионе ощутимого влияния не оказало.
«В итоге в закромах края собрано больше 10,4 миллиона тонн качественного зерна. Из них 9,267 миллиона тонн — это пшеница. Самые лучшие показатели — в Тбилисском, Брюховецком и Новокубанском районах», — отметил губернатор
Здесь урожайность составляет 72-76 центнеров с гектара, среднекраевой показатель — 64,1 центнера с гектара, добавил Кондратьев.
Напомним, в 2016 году аграрии региона собрали 10,152 миллиона тонн зерна.
АиФ — Юг: последние новости
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