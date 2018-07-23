РБК сообщил о рекомендации Кремля регионам реагировать на жалобы граждан в соцсетях

Кремль намерен обязать региональные власти реагировать на критику населения в соцсетях в течение суток. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников в руководстве двух регионов и близких к администрации президента

Такие возможности дает система мониторинга «Инцидент менеджмент», разработанная «Медиалогией». Информация отслеживается по ключевым словам в пяти соцсетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники», рассказал источник в руководстве одного из регионов. Несколько сообщений на одну тему можно выделить в отдельный кейс или «иницидент», реакция на проблему придет всем авторам. По всем «инцидентам» ведется статистика, которая в режиме реального времени будет доступна как сотрудникам муниципалитетов, так и представителям администрации президента.

В Кремле этот проект курирует первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко , в чьем ведении находится непосредственный исполнитель — управление по общественным проектам. «Акцент на соцсети — инициатива Кириенко, он с момента своего прихода в администрацию президента говорит об этом», — приводит издание слова близкого к Кремлю собеседника.

«В Кремле хотят локализовать негатив и контролировать повестку именно в соцсетях, потому что считают, что нужно быть ближе к потребителю информации», у многих из них аудитория больше, чем у СМИ, пояснил один из собеседников издания. Близкий к Кремлю источник уточнил, что обратить внимание на проблему властям пришлось, столкнувшись с резкой общественной реакцией на трагедию в кемеровской «Зимней вишне» и вокруг мусорного полигона под Волоколамском

PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская пояснила, что регионы заказывают систему напрямую у производителя. Кремль не является клиентом компании. Ранее «Инцидент» был опробован на госкомпаниях. Годовой договор по этой программе на 8,5 млн руб. в декабре 2017 г. заключал «Ростелеком», свидетельствует сайт госзакупок.