Госжилинспекция нашла более 260 нарушений в работе «РЭУ-9»

Госжилинспекция в ходе проверки обнаружила более 260 нарушений в работе «РЭУ-9», на балансе которого находятся 38 памятников архитектуры и градостроительства.

Как сообщает пресс-службы Госжилинспекции по Кемеровской области , проверка была плановой и проводилась в мае-июне. Всего на балансе «РЭУ-9» на сегодняшний день находятся 104 многоквартирных жилых дома в Центральном районе областного центра. Из них 38 домов являются объектами культурного наследия.

В ходе проверки специалисты обнаружили более 260 нарушений в текущем содержании домов. Среди них есть значительные недочеты: протечки кровли, ненадлежащее состояние подъездов, обваливающиеся фасады, разрушающиеся балконы. Кроме того, было выявлено, что управляющая компания неправильно выставляла счета жильцам нескольких домов. Собственники должны были платить по муниципальным тарифам, так как решения об увеличении или уменьшении платы не принималось. Также в «РЭУ-9» неправильно рассчитывали плату за коммунальные ресурсы за общедомовые нужды и корректировку платы за отопление.

«РЭУ-9» получило в общей сложности 107 предписаний на устранение нарушений, которые были выявлены в ходе проверки. Напомним, на балансе управляющей компании находится дом 1954 года постройки на улице Н. Островского, 27, в одном из подъездов которого обрушился столб кирпичного фундамента. Причиной стало намокание. Из-за обрушения столба произошла подвижка перекрытия подвала вместе с первым этажом.