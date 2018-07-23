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Какова судьба Манжерокского озера в Горном Алтае?
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Какова судьба Манжерокского озера в Горном Алтае? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Какова судьба Манжерокского озера, любимого места отдыха жителей и гостей республики? Где купаться людям, не в Катуни же?..
Озеро для посетителей планируется открыть на этой неделе, в субботу. Здесь завершены работы по реабилитации водоёма.
Манжерокское озеро, обладающее уникальной экосистемой, в последние годы стало быстро деградировать — загрязняться и заиливаться. Правительство республики в целях спасения водоёма разработало проект его реабилитации и получило финансирование из федерального бюджета. За 73 млн рублей произведена выемка иловых отложений, которая позволила увеличить глубину озера примерно на 1,5 метра.
По информации главы республики Алтай Александра Бердникова, работы по обустройству пляжа на озере оплачивались из бюджета региона — появились кабинки для переодевания, душевые и туалеты, предусмотрена аренда беседок для отдыха, шезлонгов, катамаранов, создание точек общественного питания, детской зоны отдыха, мест под палатки.
В целях обеспечения безопасности на пляже будут работать спасательный и медицинский посты. Территория будет огорожена, чтобы предотвратить заезд машин и выход скота.
Пляж на Манжерокском озере станет третьим официальным пляжем в Республике Алтай. До сих пор купание было разрешено только на искусственном пруду в урочище Еланда и на искусственном озере «Рублёвка» в Чемальском районе.
АиФ — Алтай: последние новости
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