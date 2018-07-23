Сколько людей в Алтайском крае занимаются собственным бизнесом? 

Как сообщил врио начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых, на начало текущего года на территории Алтайского края индивидуальную предпринимательскую деятельностью осуществляли 44,8 тыс. человек. В сравнении с 2017 годом их количество увеличилось на 1,5 тыс. человек. В первом полугодии в крае также увеличилось число индивидуальных предпринимателей — на 509 человек. Таким образом, в начале июля в крае числилось 45400 индивидуальных предпринимателей.
А в реестре субъектов малого и среднего бизнеса в Алтайском крае учтено 36,3 тыс. юридических лиц.