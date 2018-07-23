Взгляд на чемпионат с верхней полки

Чемпионат мира по футболу — это не только матчи, голы, стадионы и победители. Прежде всего это огромные потоки болельщиков, которых необходимо вовремя перевезти, организовать и т.д. и т.п.

Уже к середине чемпионата РЖД отчитывался о том, что перевезено более 213,5 тысяч футбольных фанатов. Всего же по контракту с АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ » было предоставлено 444,6 тыс. мест. «Болельщики довольны — это подтверждают отзывы любителей футбола, которые передвигаются между городами — участниками мундиаля на поезде», — рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров

Не мудрено, что не только болельщики, но и организаторы чемпионата мира высоко оценили качество сервиса. Еще перед началом турнира глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов рассказывал о том, какие вагоны будут перевозить болельщиков: «Это современные вагоны, в основном не старше семи лет. Они оборудованы Wi-Fi, кондиционерами, биотуалетами. Этот подвижной состав использовался на тех же направлениях и в обычное время. Сейчас они перегруппированы в поезда постоянного формирования. Была поставлена задача — создать для болельщиков максимально комфортные условия».

Между городами, принимавшими ЧМ, курсировали 116 дополнительных регулярных рейсов.

Корреспондент «Советского спорта», проколесив тысячи километров на этих поездах, делится своими впечатлениями.

Одна из самых крутых вещей, которые организаторы чемпионата мира, предложили болельщикам, — бесплатный проезд на поездах на матчи во все города, принимавшие турнир. Пользоваться услугой могли и журналисты, поэтому мы это делали регулярно и с удовольствием.

Для проезда достаточно было иметь паспорт болельщика и билет на матч. На сайте или в специальной кассе на жд-вокзалах секунд за двадцать можно было оформить проездной документ. За пару секунд — отменить, если вдруг планы изменились: например, твоя сборная не вышла из группы. И вместо Самары нужно было ехать в Сан-Паулу.

Бывало так, что забронировать билет на сайте система не позволяла — мест нет. Но и эта проблема была решаемой — подойди ко времени отправления нужного состава, обратись к начальнику поезда и вуаля — ты сидишь в вагоне-ресторане, ждешь, когда рассядутся все те, кто с билетами. А потом находят свободную полку и для тебя. Незанятые места всегда оставались в достаточном количестве, поскольку решившие не ехать пассажиры зачастую не отменяли свой заказ, как это требовали правила. Ни одного случая «хотел уехать, но не смог» до сих пор нам неизвестно.

Отдельная радость — прекрасные составы. Вагоны до новые, удобные и чистые. Сказка! Подушки — белые и пушистые, очень удобно было плакать — если твоя сборная проиграла.

История с бесплатными поездами покорила буквально всех. Все-таки на подобных турнирах каждый норовит прежде всего заработать, поэтому бесплатный сыр не предполагается даже в мышеловках. А тут — совершенно бесплатно, сэр!

— Никогда прежде мы в таком режиме не работали, и вряд ли такое будет с нами когда-либо еще. Самая главная установка, которая нам дана, — чтобы каждый пассажир остался доволен, — рассказал нам начальник поезда, следовавшего по маршруту Самара — Москва после матча Россия — Уругвай . — Нам даже позволено в пределах разумного нарушать правила, которые всегда были незыблемыми. Да, мы можем посадить без билета. А как-то иностранный гражданин пришел без паспорта — мы и с ним проблему решили. Я не припоминаю, чтоб раньше у нас так четко и легко решались вопросы. Но ведь можем же!

— Как готовили проводников к этому проекту? — Базовые вещи — к ним готовить не надо, обслуживать своих пассажиров на высшем уровне мы должны всегда. Но здесь, конечно, не мешало бы многим подучить язык, и наши сотрудники это с удовольствием делали. И теперь могут не только чай-кофе предложить на английском, а даже и немного поговорить. Ну, может, конечно, не всем дался язык, но, у нас есть профессиональные переводчики в поезде. Ну и, конечно, охотно помогают в случае необходимости образованные пассажиры. Так что никакого языкового барьера нет! Ну а самое главное — это беспрецедентный проект — прежде такого не было никогда. Иностранцы удивляются и благодарят нас по 10 раз. Вот перед вами садились уругвайцы, сказали, что готовы каждый раз ездить на чемпионат мира в Россию.

Да мы и сами не против.

Как минимум с поездами точно все будет в порядке!