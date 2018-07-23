Треть красноярцев признали маломобильными

300 тысяч жителей Красноярска относятся к группе маломобильных граждан, объявила в ходе рабочего совещания по вопросу организации доступной городской среды для маломобильных групп населения руководитель главного управления социальной защиты Наталья Береговая.

По ее словам, в этом году в администрации сосредоточены на том, чтобы приспособить дороги города к потребностям «маломобильных групп».

«Мероприятия комплексного плана направлены на улучшение условий жизни более 300 тысяч маломобильных жителей города», — сказал Береговая.

С учетом того, что в Красноярске, по официальным данным, живет чуть более миллиона человек, получается, что каждый третий красноярец маломобилен. Каким образом чиновники получили такую огромную цифру, Береговая не пояснила — очевидно, к данной категории отнесли не только инвалидов и женщин с колясками, но и всех пенсионеров, детей и обладателей скейтбордов и велосипедов.

«В рамках комплексного плана будет обеспечена доступность на 358 объектах — это пешеходные переходы, остановочные павильоны. Учитывая пожелания маломобильных граждан, выполняется ремонт и в 153 дворах. При благоустройстве скверов понижаются бордюры, обустраиваются спуски, поручни. Кроме того, безбарьерными должны стать 58 объектов социальной сферы, на 11 из них работы уже выполнены. Все работы проводятся под общественным контролем с участием маломобильных граждан», — сообщила Береговая.