Эксперты: растущий интерес к освоению Арктики стимулирует развитие портов СМП

ТАСС , 23 июля. Инфраструктура портов Северного морского пути находится в неудовлетворительном состоянии, из-за этого, в частности, срываются сроки северного завоза, во время которого в удаленные населенные пункты доставляют необходимые грузы. Мощным стимулом для развития инфраструктуры сейчас становятся освоение ресурсов на арктическом шельфе и усиление присутствия в регионе военных. О состоянии причалов, подъездных путей и другой инфраструктуры портов Северного морского пути, о проблемах и стимулах, которые влияют на ее развитие, ТАСС рассказали эксперты и власти регионов в преддверии Международного дальневосточного морского салона, который впервые пройдет во Владивостоке 26-28 июля.

Развитие Северного морского пути (СМП) и состояние портовой инфраструктуры этого направления будут обсуждаться в рамках салона на сессиях «Точки роста СМП» и «Портовая инфраструктура Северного морского пути: вызовы и решения». Кроме того, вопросы развития Северного морского пути регулярно становятся темой для обсуждения на Восточном экономическом форуме, который ежегодно проходит в сентябре во Владивостоке.

Нужна модернизация

Модернизация сейчас необходима практически всем портам Северного морского пути, за исключением Дудинки Красноярского края , нынешнее их состояние мешает в полной мере осуществлять северный завоз, сообщила ТАСС руководитель магистерской программы «Арктическое регионоведение» Северо-Восточного федерального университета Дарьяна Максимова.

"На сегодняшний день система портов СМП не позволяет использовать инфраструктуру в этих целях, устанавливаемые сроки завоза жизненно необходимых товаров, топлива и продовольствия почти ежегодно срываются. Сейчас все ожидания связаны с развитием пропускной способности СМП и ресурсным потенциалом Арктики, СМП вместе с ОЗР (опорная зона развития) объявлены флагманами социально-экономического развития российской Арктики. Предполагается, что по СМП будут перевозиться природные ресурсы Арктики на рынки Европы и Азии. Но Россия не может единолично развивать Арктику без помощи извне, необходимо привлекать инвестиции, в том числе иностранные", — сообщила собеседница.

Одним из основных портов СМП является Тикси в Якутии , при вводе в эксплуатацию его производственные мощности были рассчитаны на переработку до 600 тыс. тонн народнохозяйственных грузов, рассказали ТАСС в минтрансе Якутии. Однако, объем грузооборота неуклонно снижался, и в последние годы через порт следуют только грузы местных получателей — продовольствие и стройматериалы. «В связи со снижением объемов перевозки грузов (начиная с 2010 года порт перерабатывает до 10-15 тыс. тонн грузов) в настоящее время производственные мощности порта используются менее чем на 3-5%», — сообщили в минтрансе.

Основная проблема порта в том, пояснили ТАСС в министерстве, что причальная стенка и перегрузочные портальные краны сильно изношены. Портальные и гусеничные краны, с помощью которых ведется перегрузка, отработали более 30 лет в условиях разницы дневных и ночных температур и изношены более чем на 90%. «Проведение работ по реконструкции морского порта Тикси обеспечит безопасный заход морских судов с осадкой до 10 метров, позволит довести объем грузопереработки до 300 тыс. тонн в год, и, соответственно, объемы переработки грузов», — добавили в минтрансе региона.

Северный морской путь является продолжением внутренних водных путей Ленского бассейна, по которому осуществляется завоз необходимых грузов для нужд Арктических районов Республики Саха (Якутия) на реки Яна, Индигирка, Колыма. Анабар и Оленек. В арктические районы через Северный морской путь флотом класса «река-море» прибрежного плавания доставляется около 400 тыс. тонн, а из Мурманска Архангельска ежегодно завозится порядка 100 тыс. тонн грузов, в основном это топливо для местных жителей топливно— энергетические ресурсы для нужд жизнеобеспечения населения.

"В настоящее время правительством Республики Саха (Якутия) морской порт Тикси рассматривается в роли базового пункта управления инфраструктурой в Восточной части Севморпути. В этой связи ставится вопрос перед федеральным центром по модернизации порта в рамках комплексного проекта развития Северного морского пути", — отметили в министерстве.

Реконструкция еще одного дальневосточного порта СМП, Певека, была приостановлена из-за того, что подрядчик не выполнил своих обязательств. Как рассказал ТАСС исполняющий обязанности капитана морского порта Певек Олег Клюйков, работы по реконструкции причалов № 1,2 начались здесь в 2016 году за счет федеральных средств в связи с полным износом причальной стенки. После того, как работы приостановились, здесь работает только один причал из трех, что затрудняет работу порта. В настоящее время ФГУП «Росморпорт» ищет нового подрядчика на продолжение и завершение работ.

Развитие инфраструктуры

Стимулом для развития инфраструктуры СМП являются, в частности, освоение Арктики и ресурсов на ее шельфе, и расширение присутствия военных, рассказал ТАСС руководитель образовательной программы по направлению «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Константин Грибов.

"Для того, чтобы его [СМП] осваивать, чтобы там работать, нужна инфраструктура, и для начала нужно реанимировать то, что там было: Певек , Тикси. Сейчас эту работу ведут в том числе военные, они очистили от мусора Землю Франца-Иосифа, другие территории, разместили на них контингент. Таким образом, одной из причин необходимости развития инфраструктуры является активное присутствие военных. Им тоже нужны базы, им тоже нужна инфраструктура", — сообщил Грибов.

Южная Корея, Развитие инфраструктуры требует вложений, и инвестировать в него могли бы иностранные партнеры, считает Дарьяна Максимова. «Проход иностранных судов по СМП не ограничивается со стороны России. Но, чтобы использовать этот транспортный коридор на регулярной основе, нужна инфраструктура, для восстановления которой нужны средства, в том числе, возможно, иностранные инвестиции. Интерес к СМП проявляют многие, но в первую очередь это… Китай Япония », — сказала Максимова.

По мнению члена Делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Михаила Григорьева, вопросы развития портовой инфраструктуры зависят и должны быть увязаны с грузопотоком, и определяющее значение здесь имеют проекты освоения минеральных ресурсов. «В акватории СМП определяющее значение имеют проекты освоения минеральных ресурсов — соответственно, основное развитие инфраструктуры будет направлено на обеспечение завоза необходимых материалов и оборудования для строительства производств и обеспечения их деятельности, а также для вывоза продукции. В первую очередь, это терминал Чайка, порт Певек, возможно, Хатанга. При развитии Северо-Якутской опорной зоны может быть востребован порт Тикси», — сказал ТАСС Григорьев.

Продолжение СМП Вместе с тем, чтобы Северный морской путь работал эффективно, необходимо обеспечить вывод растущего в перспективе объема грузов из этой транспортной артерии на Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали и далее — в другие регионы России и мира. Опорными точками для этого должны стать порты Ванино и Советская Гавань, считает заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края по транспортной инфраструктуре Артем Сердюков

"Они расположены на материке в центральной части Татарского пролива, куда выходят все морские и сухопутные транспортные пути региона. Порты имеют выход по железной дороге на Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, а по автомобильной дороге «Лидога — Ванино» — на единую сеть автомобильных дорог России. Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел имеет обширные территории для дальнейшего развития морских портовых мощностей и припортовой инфраструктуры", — сообщил ТАСС Сердюков.

По его словам, развитие этих портов связано с наращиванием перевалки угля и сжиженных углеводородных газов. Распространение режима Свободного порта Владивосток на эти территории позволило привлечь сюда большое количество резидентов, проекты которых в том числе подразумевают строительство терминалов по перевалке этих и других грузов.