Тайфун «Ампил» вот-вот обрушится на Приморье

Приморье сейчас в ожидании мощного тайфуна «Ампил», который надвигается из Китая . По прогнозам, шторм принесет в регион ливни. При этом скорость ветра будет достигать ста километров в час.

Самые серьезные последствия ждут на севере и в центральных районах края, а также на Сахалине. Синоптики прогнозируют сильные подтопления, из-за ливней из берегов могут выйти реки. В Китае, откуда пришла непогода, из-за тайфуна эвакуировали почти четыреста тысяч человек, около 40 тысяч судов не смогли выйти в море из-за шторма. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи.