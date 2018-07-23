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Послов России за рубежом поразили масштабы Ямал-СПГ: подпитали чувство гордости за страну
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Послов России за рубежом поразили масштабы Ямал-СПГ: подпитали чувство гордости за страну 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Побывав в Сабетте, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китайской Народной Республике Андрей Денисов отметил, что проект «Ямал-СПГ» — один из ярчайших примеров взаимовыгодного и успешного международного сотрудничества. По его наблюдениям, экономический базис широкого комплекса российско-китайских отношений укрепляется. Посол выделил одну тенденцию последнего времени, имеющую прямое отношение к поездке, — это инвестиционное сотрудничество.
Так, в своём взаимодействии с Китаем Россия переходит от торговли товарами к торговле инвестиционными проектами, занимающими значительное место в экономическом взаимодействии. Это и долгосрочное, масштабное сотрудничество, и глубокая кооперация. Ярким примером этого Андрей Денисов назвал проект «Ямал-СПГ», акционером которого китайская сторона является почти на треть. Совокупная доля компаний КНР в проекте — 29,9 процента.
«То, что мы увидели в Сабетте, далеко превосходит наши ожидания, — сказал Андрей Денисов. — Выражу мнение всех своих коллег, находящихся здесь: нам за рубежом хочется, чтобы чувство гордости за нашу страну подпитывалось реальными фактами. То, что мы увидели, это мощный стимул работать во благо интересов России, коль наша страна может реализовывать такие проекты, ведь такого нет нигде в мире. Китай хорошо знает этот проект, и я тоже принимал участие в разного рода дискуссиях, обсуждениях, переговорах, касающихся его. Я довольно много о нём знаю. Но то, что увидел своими собственными глазами, мои ожидания превзошло многократно. Поражают и масштабы сделанного, и его высочайшее качество».
ИА Север-Пресс: последние новости
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