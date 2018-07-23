Стало известно, в чем обвиняют арестованного сотрудника ЦНИИмаш

— Господину Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО, — пишет газета.

По информации издания, Кудрявцев арестован на два месяца и пока содержится в одиночной камере — на карантине.