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Стало известно, в чем обвиняют арестованного сотрудника ЦНИИмаш
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Стало известно, в чем обвиняют арестованного сотрудника ЦНИИмаш 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Содержащемуся в СИЗО «Лефортово» сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации стране-участнице НАТО. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
— Господину Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО, — пишет газета.
По информации издания, Кудрявцев арестован на два месяца и пока содержится в одиночной камере — на карантине.
Как ранее сообщал Пятый канал, в воскресенье, 22 июля стало известно, что в московском СИЗО может находиться обвиняемый в госизмене ученый, сотрудник ЦНИИмаш 74-летний Виктор Кудрявцев. Позже в пресс-службе Роскосмоса подтвердили информацию об аресте Виктора Кудрявцева после прошедших в институте 20 июля обысков.
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