Земляничные поляны, маслята и белые: за выходные уральцы насобирали в лесах много грибов и ягод

Тёплое и влажное уральское лето в этом сезоне особенно порадовало любителей ходить за грибами и ягодами. Наши форумчане хвастаются добычей, показывают фотографии и делятся информацией, где и что собирать.

Судя по их опыту, грибы в конце прошлой недели пошли довольно активно, но не везде: в некоторых лесах сухо, несмотря на дожди. А вот земляника есть везде, кому не лень собирать — настоящий рай. Опытные грибники советуют держаться каменского и челябинского направлений, в лесах вдоль этих трактов можно отыскать маслята, красноголовики, моховики. Кое-кому повезло раздобыть лисичек, груздей и даже белых грибов. А вот традиционно богатое в грибном плане серовское направление разочаровало уральцев.

«Съездили сегодня утром на два часа в лес. Много земляники, и белые пошли», — пишет пользователь Пчёлка. Впрочем, где именно нашлись белые, не выдаёт.

«Некрасово и Большие Брусяны — грибов с полведёрка, земляники и клубники много», — отчитывается Das Flugzeug namens ich.

«Сегодня за час примерно на 40 сотках соснового молодняка набрала литров пять маслят, два красноголовика и один моховик, — докладывает подробности NovaSV. — Если бы не черви, то набрала бы точно два десятилитровых ведра. Что ж за засада-то с червями — мелкие вылезли, а уже червивые. Только на большой сотейник и хватило. Сысертский район. Теперь ждем на тех же площадях рыжиков».

«За Верхним Тагилом ходил вчера: на горах ничего, кроме земляники, нет, — разочаровывается пользователь посох. — Грибов ведро — лисичек — в кромке сырого места, где, видимо, подземная вода близко, — и пять красноголовиков. Ходил вокруг Аяти, в сторону Первоуральска — ни одного гриба, сушь, как будто полгода дождей не было. Но земляника есть».

«Сагра — торфяник — нет грибов», — пишет пользователь please wait, подтверждая информацию о бесперспективности северного направления.

«По серовскому по грибам пусто и печально. По землянике куда веселее», — ещё одно подтверждение от alexandere1.

«Нынче ягодно-маслёнковый год получился, — отмечает Yokyo. — Обабки, красноголовики встречаются, но очень редко. Но маслят больше всего! Позавчера у соседей в овраге срезали, вчера думаем, надо сходить посмотреть, не наросли ли? Точно! Наросли! За сутки 20–40 мм. Земляники море! Черника зреет ещё».

«По Каменскому тракту увидите сосновые посадки, ныряйте туда. Без маслят не останетесь!» — советует новичкам Sirallex.

«Урожай с Каменского тракта, — комментирует свои фотографии пользователь Lyolik-vv. — Были там во вторник, грибов было много. В четверг снова приехали (маме ведь тоже грибов надо), было уже гораздо меньше».

На этой неделе синоптики пообещали жару без дождей, так что шансов, что напарит новых грибов, немного. Но если собираетесь на тихую охоту и сомневаетесь в своих знаниях, пройдите наш тест на съедобное — несъедобное.

А вот черника как раз должна поспеть. Только не забывайте про защиту от клещей: по данным Екатеринбургского центра медицинской профилактики, к середине прошлой неделе зарегистрировали уже 10 443 покусанных екатеринбуржца, в том числе 1533 ребенка.