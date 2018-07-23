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Акции Русала дорожают на новостях из США
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Акции Русала дорожают на новостях из США 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 июля — «Вести. Экономика» На открытии торгов в Гонконге акции алюминиевого гиганта прибавляли до 14,3%. Драйвером стала информация о переговорах с американскими властями.
Фото: Wikimedia commons
Акции ∎РусАла∎ на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют позитивную динамику. В моменте они прибавляли больше 14%. Максимальная цена составила 2,43 гонконгского доллара ($0,31) за акцию. Драйвером роста стали сообщения о переговорах компании с американскими властями о возможном снятии санкций. Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил, что ведомство получило от российского алюминиевого гиганта предложения, которые могут привести к выводу компании из-под действия американских санкций. Детали пока не разглашаются, однако Мнучин отметил, что американская администрация хотела бы найти приемлемое решение по этому вопросу. «У нас нет цели вывести ∎РусАл∎ из бизнеса», — заверил он. "Русал" подпал под санкции США 6 апреля вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Одним из условий отмены санкций в отношении компании минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере «Русала» — компании En+. В минфине США затем отметили, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольного этой группе «Русала».
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