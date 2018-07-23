Ещё
В договорах страхования жизни появится новый элемент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Это были их сыновья: что известно о захвате заложников в Москве
Это были их сыновья: что известно о захвате заложников в Москве

В договорах страхования жизни появится новый элемент 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По его словам, стандарты уже разработаны, согласованы двумя комитетами, утверждены президиумом Союза. Применять их на практике страховые компании начнут в январе: им дается 180 дней для подготовки к работе в новых условиях.
Основная проблема, которую должны решить стандарты, это так называемый мисселинг, то есть «кривые» продажи страховых продуктов.
"Это часто встречающееся явление, особенно, когда речь идет о наиболее сложных из них: к примеру, инвестиционном страховании жизни. Происходит по двум причинам: либо продавец плохо разбирается в продукте, из-за чего у клиента складывается неверное представление о продукте, либо действует намеренно, выделяя какие-то полезные свойства продукта и умалчивая о недостатках, чтобы быстрее его продать, — пояснил Данилов.
— Для решения проблемы «кривых» продаж вводят обязанность информировать клиента обо всех ключевых свойствах продукта в той форме, в которой заключен договор. Такие сведения будут содержаться в специальной памятке. Если договор электронный, она будет появляться перед тем, как клиент будет нажимать кнопку «я согласен оплатить». Если письменный, памятка будет размещаться на первой странице, и человек, приобретающий полис, должен будет ее подписать".
Полную версию интервью с вице-президентом Всероссийского союза страховщиков Максимом Даниловым читайте в ближайших номерах «РГ».
Российская Газета: последние новости
Минвостокразвития и регионы ДФО улучшат качество и доступность медицины Власти Челябинской области помогут в расследовании дела о хищениях Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»619
Россия конфискует свои резервы в США53
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию27
Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе1
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков47
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение