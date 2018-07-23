В договорах страхования жизни появится новый элемент

По его словам, стандарты уже разработаны, согласованы двумя комитетами, утверждены президиумом Союза. Применять их на практике страховые компании начнут в январе: им дается 180 дней для подготовки к работе в новых условиях.

Основная проблема, которую должны решить стандарты, это так называемый мисселинг, то есть «кривые» продажи страховых продуктов.

"Это часто встречающееся явление, особенно, когда речь идет о наиболее сложных из них: к примеру, инвестиционном страховании жизни. Происходит по двум причинам: либо продавец плохо разбирается в продукте, из-за чего у клиента складывается неверное представление о продукте, либо действует намеренно, выделяя какие-то полезные свойства продукта и умалчивая о недостатках, чтобы быстрее его продать, — пояснил Данилов

— Для решения проблемы «кривых» продаж вводят обязанность информировать клиента обо всех ключевых свойствах продукта в той форме, в которой заключен договор. Такие сведения будут содержаться в специальной памятке. Если договор электронный, она будет появляться перед тем, как клиент будет нажимать кнопку «я согласен оплатить». Если письменный, памятка будет размещаться на первой странице, и человек, приобретающий полис, должен будет ее подписать".

Полную версию интервью с вице-президентом Всероссийского союза страховщиков Максимом Даниловым читайте в ближайших номерах «РГ».