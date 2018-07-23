Ночами асфальтируют магистрали Новосибирска

«Смесь вышла с температурой 159 градусов, а сейчас на покрытии — 158 градусов», — оценивают ситуацию специалисты. Это нормальная погрешность, особенно в условиях, в которых сейчас работает асфальтоукладчик. Дорожникам на руку и идеальные погодные условия — не жарко, не дождливо, и темнота ночи

Перекресток улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев — днем здесь если не постоянная пробка, то как минимум плотное движение. Поэтому дорожный ремонт выполняют ночью. В восемь вечера привозят технику и материалы, заканчивают работу в шесть утра.

Этот участок давно нуждался в ремонте — асфальт потрескался. А главное — возникла опасная колея. Здесь уложили верхний слой покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Надежная смесь — долговечная, крепкая, при этом эластичная.

Вибрирующий звук асфальтоукладчик издает потому, что не только непосредственно укладывает покрытие чуть выше дороги, но и сразу разравнивает его специальной платформой. А уже потом за дело принимается каток.

Пять ночей подрядчики уже отработали, на то, чтобы завершить все полтора километра улицы, нужна еще неделя. Заменят не только асфальт. Отремонтируют парковочные карманы, тротуары — островки безопасности, приборы фото и видеофиксации.

«Действительно, каждая улица имеет свой определенный характер, параметры. На данном направлении основная сложность была на нижних слоях. Мы сделали там выравнивающий слой, провели все превентивные мероприятия, чтобы с верхним слоем идти уже более уверенно. На данный момент не должно возникнуть никаких сложностей в процессе работы», — рассказал исполнительный директор компании-подрядчика Михаил Сиротенко.

Объект хотят завершить досрочно. Немировича-Данченко — одна из важнейших городских магистралей, где проходит поток, в том числе, и транзитного транспорта.

Анатолий Костылевский. Объект на участке Немировича-Данченко от улицы Сибиряков-Гвардейцев до Станиславского обойдется в 92 миллиона рублей. На сегодняшний момент объем выполненных работ составляет уже более 60%, оплачено около 50%, — говорит врио министра транспорта Новосибирской области

Важнейший участок объекта — перекресток с улицей Станиславского. Это очаг концентрации ДТП. Только за прошлый год случилось четыре аварии, в них восемь пострадавших. Плюс сейчас там заселяют большой жилой комплекс, на перекрестке с улицей Костычева специально установят новый светофор.