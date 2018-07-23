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Новый трамвайный маршрут планируют запустить в Ижевске
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Новый трамвайный маршрут планируют запустить в Ижевске 

Izhlife 22 минуты назад
Фото: Izhlife
В 2019 году ИжГЭТ планирует начать работы по строительству трамвайных путей на проспекте Калашникова в столице Удмуртии. Об этом в прямом эфире радио Комсомольская Правда-Ижевск (12+) рассказал генеральный директор предприятия Андрей Батов. Он пояснил, что проект трамвайных линий уже прорисован и позволит решить вопрос с транспортной развязкой для большого микрорайона. — Очень хотим, чтобы мы приступили к работам в 2019 году, чтобы к 2020 году трамваи там уже появились, — отметил Андрей Батов. Напомним, впервые о строительстве трамвайных путей стало известно в 2017 году в рамках обсуждения расширения проспекта Калашникова.
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