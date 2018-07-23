На водопаде Курулуур в Якутии утонул мужчина

22 июля в водопаде Курулуур в республике Саха (Якутия) погиб 27-летний мужчина. Это случилось около десяти часов утра, сообщает YakutiaMedia. Парень нырял в водоем и в какой-то момент не выбрался на поверхность.

Следственные органы республики начали доследственную проверку. Для установления причин смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, водопады Курулуур знамениты не только своей природной красотой, но и бурным течением холодной воды, протекающей по скользким камням. В этой связи отдыхающим необходимо быть предельно внимательными и во избежание трагедий не выбирать для купания заведомо опасные места.