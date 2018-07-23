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На водопаде Курулуур в Якутии утонул мужчина
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На водопаде Курулуур в Якутии утонул мужчина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
22 июля в водопаде Курулуур в республике Саха (Якутия) погиб 27-летний мужчина. Это случилось около десяти часов утра, сообщает YakutiaMedia. Парень нырял в водоем и в какой-то момент не выбрался на поверхность.
Следственные органы республики начали доследственную проверку. Для установления причин смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отметим, водопады Курулуур знамениты не только своей природной красотой, но и бурным течением холодной воды, протекающей по скользким камням. В этой связи отдыхающим необходимо быть предельно внимательными и во избежание трагедий не выбирать для купания заведомо опасные места.
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