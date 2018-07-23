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Известный южнокорейский политик покончил с собой
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Известный южнокорейский политик покончил с собой 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Известный южнокорейский политик, один из лидеров оппозиционной Партии справедливости, 61-летний Но Хве Чхан совершил самоубийство. Мужчина оставил предсмертную записку, прокомментировав скандал вокруг него.
Как сообщили в полиции Сеула, тело Но Хве Чхана было найдено сегодня в 9:39 утра возле жилого комплекса Namsan Tower в Сеуле, где проживал политик. Охранник дома обнаружил и передал в полицию куртку, в которой были удостоверение личности, кошелек и предсмертная записка.
В ней Но признал, что получил от помощника блоггера Druking деньги, но они не были платой за какие-либо действия со стороны политика. «Прошу прощения у моей семьи», — также было сказано в записке.
Но Хве Чхан оказался в центре громкого скандала, связанного с попытками воздействия на общественное мнение путем привлечения известных медийных личностей и блоггеров. По данным следствия, политик получил 44 тысячи долларов от блоггера по прозвищу Druking.
Сам Но до сих пор отрицал, что получал какие-либо незаконные пожертвования или взятки в обмен на ответные шаги. Политик славился своей непримиримостью в плане борьбы с коррупцией и получил прозвище «Мистер чистый» за то, что считался абсолютно незапятнанным.
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