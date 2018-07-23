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Семь лет строго режима получил мужчина, похитивший девочку в Ангарске
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Семь лет строго режима получил мужчина, похитивший девочку в Ангарске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
На семь лет отправится в исправительную колонию строго режима мужчина, который похитил 13-летнюю девочку в Ангарске. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Мужчина встретил девочку в микрорайоне Байкальск Ангарска в сентябре 2017 года. Он заставил ее сесть в автомобиль и заблокировал двери. Затем отвез девочку в лес, где, угрожая ей ножом, приказал следовать за ним. Когда он отвлекся, девочка воспользовалась этим и убежала от похитителя.
В апреле 2018 года Ангарский городской суд признал его виновным в похищении с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшей и назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить девочке компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.
Подсудимый подал апелляцию, однако апелляционная инстанция Иркутского областного суда 18 июля приговор оставила без изменений.
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