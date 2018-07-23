Семь лет строго режима получил мужчина, похитивший девочку в Ангарске

Мужчина встретил девочку в микрорайоне Байкальск Ангарска в сентябре 2017 года. Он заставил ее сесть в автомобиль и заблокировал двери. Затем отвез девочку в лес, где, угрожая ей ножом, приказал следовать за ним. Когда он отвлекся, девочка воспользовалась этим и убежала от похитителя.

В апреле 2018 года Ангарский городской суд признал его виновным в похищении с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшей и назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить девочке компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Подсудимый подал апелляцию, однако апелляционная инстанция Иркутского областного суда 18 июля приговор оставила без изменений.