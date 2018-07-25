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Законы, вступающие в силу 25 июля
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Законы, вступающие в силу 25 июля 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2018 года № 819 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995»
Скорректированы полномочия главных администраторов доходов бюджетов. В частности, установлено, что администрирование доходов от поступлений в счет возмещения ущерба, причиненного российской бюджетной системе в результате преступлений, за совершение которых статьями 198 — 199.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность, осуществляется Федеральной налоговой службой России.
Также внесены изменения в перечень источников доходов (в том числе поступлений от уплаты госпошлин), закрепленных за главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы РФ.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2018 года № 822 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211»
Скорректированы объемы господдержки ведущих российских университетов для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Так, в 2018 году она составит 10,07 млрд рублей, в 2019 году — 10,06 млрд рублей, в 2020 году — 10,2 млрд рублей.
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