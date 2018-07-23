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Законы, вступающие в силу 23 июля
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Законы, вступающие в силу 23 июля 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Установлен правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, предусмотрено блокировка денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Также предусмотрен обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом вышеуказанных организаций и физлиц, а также на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возложена обязанность приостанавливать операцию на срок пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг, в случае, если хотя бы одной из сторон является указанное лицо.
Кроме того, определён порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
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