Законы, вступающие в силу 23 июля

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Установлен правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, предусмотрено блокировка денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Также предусмотрен обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом вышеуказанных организаций и физлиц, а также на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возложена обязанность приостанавливать операцию на срок пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг , в случае, если хотя бы одной из сторон является указанное лицо.

Кроме того, определён порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.