В Самаре появится еще один сквер с пешеходной плиткой

На Революционной уложили грунт для газона

Реконструкция общественных пространств в областной столице находится на завершающем этапе. К сентябрю в городе отремонтируют 22 парка и сквера. Об этом сообщили в самарской мэрии.

В Железнодорожном районе специалисты занимаются ремонтом участка от улицы Аэродромной до Гагарина. Там приводят в порядок бульвар на Революционной.

По словам представителя подрядной организации, специалисты уже сняли верхний слой асфальта и уложили плитку на участке от Аэродромной до Мориса Тореза. Кроме того, на бульваре появились бордюры.

— Планируется, что площадь обновленного газона в зоне отдыха составит 8,4 тысячи квадратных метров. Также рабочие положат около 3 тысяч квадратных метров пешеходной плитки. В ближайшее время специалисты установят на территории урны и лавки. Для безопасности пешеходов рабочие оборудуют специальные ограждения, — рассказали в самарской мэрии.

Подрядная организация заканчивает приводить в порядок и сквер на улице Зеленой, который находится в Куйбышевском районе. На территории появились плитка, новые бордюры и свежий грунт. На следующем этапе специалисты установят в сквере два детских игровых комплекса и антитравматическое покрытие.

Прогулочная зона на улице Революционной стала одним из многочисленных общественных пространств, где положили пешеходную плитку. Эта традиция прижилась в Самаре , когда на посту губернатора находился Николай Меркушкин

Несмотря на благочестивый вид, такое дизайнерское решение пришлось по вкусу далеко не всем горожанам. Некоторые считают мощение тротуаров плиткой непрактичным. Тем более что уже были прецеденты, связанные с ее разрушением. В частности, перекладывать плитку пришлось на Московском шоссе. Также горожане заметили обрушение плитки в подземном переходе около торгового центра «Империя».

Провалы появились и на пересечении Московского шоссе с Силина и Бубнова, на Мехзаводе. Остроумные жители поселка предложили одну из дыр прикрыть фальшфасадом, а другую использовать как ловушку.