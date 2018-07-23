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Лучшие фото, снятые на iPhone
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Лучшие фото, снятые на iPhone 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшие фотографии 2018 года, сделанные при помощи «яблочного» смартфона. Победители — в фотоленте Sputnik.
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