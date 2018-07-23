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До зубов вооруженные истребители КНР сели в Толмачево
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До зубов вооруженные истребители КНР сели в Толмачево 

Все новости Новосибирской области 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Известный новосибирский фотограф, увлекающийся споттингом, Николай Енин снимал китайские военные самолеты в Толмачево на протяжении трех дней.
По его словам, первыми на новосибирский военный аэродром прилетели три Ил-76, парочка фронтовых бомбардировщиков Xian JH-7, которые называют «Летающий леопард», а также два винтовых Shaanxi Y-9.
«Y-9 являются развитием Y-8, которые, в свою очередь, были копиями советских Ан-12, — говорит Николай Енин. — Y-9 получил новую носовую часть, шестилопастный винт и другие изменения конструкции. Работы проводились при участии украинского КБ Антонова. Первый полет самолет совершил в 2011 году и сейчас выпускается серийно».
Утром следующего дня Y-9 вылетели далее по маршруту. Тем временем на стоянке остальные борты готовились к вылету. Затем в небе показался еще один Ил-76 — это подошла вторая часть авиагруппы Китайской народной республики. После прилетела тройка истребителей Chengdu J-10. По словам Енина, этот тип самолетов впервые в Новосибирске. Во второй половине дня «Леоапарды» и часть Ил-76 улетели. На ночевку остались J-10A и пара 76-х. Утром в субботу из Толмачево вылетели остальные самолеты авиагруппы КНР.
Николай Енин добавил, что в общей сложности в Толмачево побывало 12 боевых самолетов Китая. Фотограф заявил, что российская авиация «несомненно круче».
«Авиадартс-2018» пройдет в Рязанской области с 28 июля по 11 августа, после чего самолеты с красными флагами вновь посетят Новосибирск.
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