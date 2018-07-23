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Под Волгоградом военнослужащих ЮВО подняли по учебной тревоге
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Под Волгоградом военнослужащих ЮВО подняли по учебной тревоге 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Занятия по боевой готовности начались в соединении Южного военного округа, дислоцированном в Волгоградской области; к занятиям привлечено более 3 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи боевой и специальной техники, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе занятий отрабатываются нормативы по действиям личного состава при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и ее применению, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, а также непосредственно по выходу личного состава в район формирования колонн и совершению марша в район сосредоточения", — сказал он.
Тренировки боеготовности продлятся до конца недели, начиная с занятий с взводами (экипажами) заканчивая подъемом ЮВО по учебной тревоге. Боевая готовность соединений является основой эффективного применения войск по предназначению, командование ЮВО уделяет особое внимание подготовке и проведению занятий.
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