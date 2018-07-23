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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке желтой лихорадки в Бразилии
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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке желтой лихорадки в Бразилии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила туристов о вспышке желтой лихорадки на территории Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время Бразилия ведет борьбу с одной из самых тяжелых за последние десятилетия вспышек желтой лихорадки, в ходе которой уже подтвердилось более тысячи случаев заболевания. Так, по информации Министерства здравоохранения Бразилии, в период с 1 июля 2017 г. по 16 мая 2018 г. зарегистрировано 1 тыс. 266 случаев заболеваний желтой лихорадкой, из них 415 закончились летальным исходом, что значительно превышает уровень прошлого сезона», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наиболее сложная ситуация сложилась в юго-восточном регионе страны — в штате Минас-Жерайс зарегистрировано 520 случаев, 177 из которых со смертельным исходом, в штате Санпаулу — 516 и 163, соответственно, в штате Рио-де-Жанейро — 223 и 73, соответственно.
«По оценке ВОЗ, снижение уровней иммунизации, легкость и скорость перемещения населения, быстрая урбанизация и возобновление роста популяций комаров в результате глобального потепления значительно повысили риск возникновения и распространения вспышек на городских территориях. Ситуация продолжает ухудшаться несмотря на принимаемые правительством страны меры по ее стабилизации. Еще 16 января 2018 г. ВОЗ распространила информацию для туристов, в которой не рекомендовано посещать указанные выше штаты Бразилии без соответствующей прививки. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — заключили в ведомстве.
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