Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

«По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время Бразилия ведет борьбу с одной из самых тяжелых за последние десятилетия вспышек желтой лихорадки, в ходе которой уже подтвердилось более тысячи случаев заболевания. Так, по информации Министерства здравоохранения Бразилии, в период с 1 июля 2017 г. по 16 мая 2018 г. зарегистрировано 1 тыс. 266 случаев заболеваний желтой лихорадкой, из них 415 закончились летальным исходом, что значительно превышает уровень прошлого сезона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация сложилась в юго-восточном регионе страны — в штате Минас-Жерайс зарегистрировано 520 случаев, 177 из которых со смертельным исходом, в штате Санпаулу — 516 и 163, соответственно, в штате Рио-де-Жанейро — 223 и 73, соответственно.