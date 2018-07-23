Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии

Бразилии продолжается одна из самых острых за последние десятилетия вспышек желтой лихорадки. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на принимаемые правительством страны меры по ее стабилизации, уточняется в официальном сообщении российского ведомства.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

По информации министерства здравоохранения Бразилии, за последний год в стране зарегистрировано 1266 случаев заболевания желтой лихорадкой. Из них 415 закончились летальным исходом, что значительно превышает уровень прошлого сезона.

Наиболее сложная ситуация сложилась в юго-восточном регионе страны — в штатах Минас-Жерайс, Санпаулу и Рио-де-Жанейро

Справка «РГ»