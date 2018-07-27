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На Камчатке прогнозируют рекордный улов лососевых в этом году
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На Камчатке прогнозируют рекордный улов лососевых в этом году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл — РИА Новости. Рекордный объем вылова лососевых до 290 тысяч тонн планируется на Камчатке в 2018 году. В 2017 году было добыто 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей, сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник пресс-службы правительства края.
По его словам, в настоящее время объём вылова составил уже 85 тысяч тонн.
"Всего во время путины на Камчатке планируется добыть порядка 290 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Такого стартового прогноза у нас еще не было, он является рекордным. Главный фактор, кроме подхода рыбы, который может помешать — это погода, на западном побережье сложные метеорологические условия. Но я уверен, что у камчатских рыбохозяйственных компаний все получится", — сказал РИА Новости заместитель председателя правительства региона — министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.
По его словам, чётные годы считаются нерыбными для восточного побережья Камчатки. Однако в последнее время эксперты видят иную тенденцию.
"Начиная с 2010 года объем вылова на востоке в четные годы непрерывно растет. В 2010 году предприятия добыли 6 тысяч тонн горбуши, в 2012 — 16 тысяч тонн, в 2016 — уже 65 тысяч тонн. На востоке рыбалка продлится еще около недели, на западе уже фиксируются первые подходы лосося, там путина стартует со дня на день, как только закончится штормовая погода. ", — добавил Галицын.
Как отметила РИА Новости руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова, рост будет достигнут также за счёт увеличения количества горбуши, по остальным видам: нерке, кете и кижуче вылов будет примерно на том же уровне, что и в прошлые годы.
По информации правительства региона, Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности России. В 2017 году Камчатка вновь показала рекордные объемы вылова — более 1,2 миллиона тонн, превысив показатель 2016 года на 13%. Лососевая путина-2017 также стала одной из лучших за последнее столетие — камчатские рыбаки добыли порядка 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Первое место Камчатский край занимает и по добыче минтая, вылов которого по итогам прошлого года составил 535 тысяч тонн.
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