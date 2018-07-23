Площадь Ленина: взорванный храм, разбитый враг и светлое будущее

Площадь имени Ленина есть едва ли не в каждом городе нашей страны. Но не каждая площадь пережила столько событий и столько раз меняла название, как площадь Ленина в Волгограде

Ленин здесь появился гораздо позже, чем сама площадь

В конце XIX века нынешняя площадь Ленина не имела никакого названия. По сообщению газеты «Волжско-Донской листок» 4 марта 1894 года в доме наследников Репниковых состоялось собрание жителей Царицына, на котором обсуждалась возможность постройки храма «в местности близ Красного Креста » — это и есть нынешнее расположение площади Ленина.

Никольский храм. На заднем плане мельница Гергардта

Церковь планировалось возвести в память о спасении императора Александра III и его семьи при крушении поезда 18 октября 1888 года. На собрании были определены попечители строительства храма, которые намеревались просить городскую Думу о бесплатном предоставлении места и денежной помощи. Присутствовавшие царицане собрали на сооружение храма 10 тысяч рублей — довольно крупную по тем временам сумму.

Храм возвели в честь спасения императорской семьи при крушении поезда

Разрешение на строительство храма было получено уже в декабре 1894 года, и с этого времени место расположения будущего храма в газетах называли «площадью близ Красного Креста» и «площадью на Балканах». Балканами назывался один из районов Царицына, часть нынешнего Центрального района.

Заложили храм в апреле 1895 года, а уже в июне 1899 года при большом стечении народа на колокольню храма во имя Святителя и Чудотворца Николая были подняты кресты.

На месте обувного магазина когда-то стоял двухэтажный особняк довоенной постройки, он был снесен уже после окончания формирования площади

По описаниям царицынских газет, размеры храма в пересчете на современные единицы измерения были примерно следующими: 52 метра в длину, 40 метров в ширину, 38 метров в высоту, высота колокольни — 42 метра. Вслед за храмом и вся площадь получила название — она стала Никольской.

До революции на Никольской площади торговали рыбой. Здесь делали большую остановку рыбные обозы из Астрахани , которые шли в центральную часть России

Традиционное и главное предназначение площади — место сбора людей, по любым вопросам

В начале XX века Никольская площадь стала местом собраний и митингов. В январе 1905 года под влиянием революционных событий в Петрограде на Никольскую площадь вышли солдаты Бобруйского полка, расквартированного тогда в Царицыне. В феврале того же года рабочие мельницы Гергардта и других заводов Царицына устроили забастовку на площади. И в последующие годы Никольская площадь оставалась местом массовых сборов и митингов, в 1918–1919 году с нее уходили на защиту Царицына рабочие заводов.

Сейчас на площади Ленина увековечены преимущественно события Великой Отечественной войны

В 1929 году Никольский храм был закрыт, а в 1932-м взорван. По некоторым данным, кирпич разрушенного здания использовали на стройках города. Место храма на площади заняли жилые дома.

Никольская площадь получила новое имя в 1920-х годах: в память о Кровавом воскресенье она стала называться площадью 9 Января.

Кровавое воскресенье (9 января 1905 года) — разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, целью которого было вручить царю Николаю II Петицию о рабочих нуждах. Петиция содержала ряд экономических и политических требований, главным из которых был созыв народного представительства в виде Учредительного собрания. В ходе разгона шествия против безоружных рабочих было применено огнестрельное оружие, погибло несколько сотен человек.

Ленин по-прежнему указывает путь к светлому будущему

Во время Сталинградской битвы площадь 9 Января стала местом кровопролитных боев. Через нее немцы пытались прорваться к Волге. Здесь героически сражалась знаменитая 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерала Родимцева.

Площадь Ленина во время Сталинградской битвы стала свидетелем тяжелейших боев и больших человеческих потерь

Два 4-этажных дома, выходящих на площадь, стали важнейшими опорными пунктами наших войск. Впоследствии их назвали домом Павлова и домом Заболотного. Дом Заболотного был разрушен артиллерийским огнем и не восстанавливался, а дом Павлова уцелел и стал одним из первых зданий, восстановленных после Сталинградской битвы, уже в 1943 году. Здесь работала знаменитая бригада Александры Черкасовой

Строительство колоннады на площади Ленина

В честь 13-й гвардейской стрелковой дивизии названа одна из улиц рядом с площадью Ленина, именем командира 7-й роты 42-го гвардейского стрелкового полка старшего лейтенанта Наумова, отдавшего приказ о захвате Дома Павлова и погибшего в ноябре 1942 года при обороне так называемого молочного дома, — улица с другой стороны площади.

Строительство памятника Ленину на площади

В рамках реконструкции дома Павлова преобразилась и вся площадь 9 Января: здесь построили четыре одинаковых дома и возвели полукруглую колоннаду, объединившую их в один архитектурный комплекс. На колоннаде появился барельеф с изображением солдата-победителя на фоне картин оборонительных боев.

Собирательный образ защитников Сталинграда воплотили во впечатляющем барельефе

В память о защитниках Сталинграда площадь 9 Января переименовали в площадь Обороны и установили на ней башню танка — одну из составных частей линии обороны 62-й армии.

В 1952 году на площади Ленина появилось величественное здание в стиле сталинского ампира — Сталинградский лесной техникум. Его построили по проекту архитекторов Василия Симбирцева и Георгия Борисенко . Постановление о создании техникума в 1949 году подписал Иосиф Сталин. Здесь должны были готовить специалистов по озеленению и обводнению плодородных поволжских земель в рамках известного сталинского плана преобразования природы.

Мемориальная доска на здании Волгоградского технического колледжа

Впоследствии техникум не раз менял свое название: он был сельскохозяйственным, гидромелиоративным, а сейчас это Волгоградский технический колледж.

В сентябре 2017 года стало известно, что здание, являющееся памятником архитектуры, по некоторым данным, заинтересовало Волгоградский областной суд, который, как предполагалось, должен был освободить здание Дома политпросвещения для учреждений культуры. Несколькими месяцами раньше, в январе 2017 года, сотрудники и студенты колледжа переехали из главного корпуса в лабораторный.

Величественное здание техникума все еще пустует в ожидании новых или старых хозяев

В 1957 году в честь 40-летия Октябрьской революции было принято решение об установке на площади Обороны памятника Владимиру Ильичу Ленину. Памятник призван был увековечить тот исторический момент в апреле 1917 года, когда Ленин, вернувшись из эмиграции, на Финляндском вокзале Петрограда с броневика обратился с речью к солдатам и матросам и провозгласил всемирную революцию.

Дом Советской армии еще строится

Историческое выступление Ленина на Финляндском вокзале запечатлели в бронзе и граните

Торжественное открытие монумента состоялось 21 апреля 1960 года — в день 90-летия Владимира Ленина. Бронзовая фигура высотой 18,8 метра с постаментом стоит на том месте, где раньше стояла танковая башня.

Напротив памятника Ленину расположен Волгоградский гарнизонный дом офицеров. Он был построен на месте здания, получившего известность во время Сталинградской битвы под именем «молочный дом» — так его называли в военных донесениях из-за цвета штукатурки. За полуразрушенное трехэтажное здание шли тяжелейшие бои, многие солдаты и офицеры погибли или были ранены при штурме «молочного» дома.

Дом Советской армии, 1970-е годы

Дом Советской армии, теперь Дом офицеров, построили в 1960-е годы по проекту архитекторов Владимира Статуна и Владимира Минкина. Для выбора проекта проводились архитектурные конкурсы, предлагалось множество работ, в том числе в стиле сталинского ампира, со шпилями, колоннами. Но победил проект Статуна.

Сейчас на бывшее место развлечений без слез взглянуть сложно

Неотъемлемой частью Дома офицеров является кинотеатр «Салют». В советское время «Салют» был популярным местом отдыха и развлечений, благодаря расположенным неподалеку учебным заведениям регулярно собирал полные залы. Сейчас в качестве кинотеатра «Салют» не работает, иногда здесь проходят концерты и другие мероприятия.

Теперь студенты здесь не толпятся

Слева от памятника Ленину, если стоять к нему лицом, находится братская могила воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии и 10-й дивизии НКВД. Здесь похоронено около 2500 воинов. Гранитную стелу-памятник установили в 1958 году.

Автор проекта памятника — сам участник войны

Автором проекта стал архитектор Юрий Менякин. Участник Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда, Менякин, окончив Московский архитектурный институт, приехал восстанавливать разрушенный город. С 1953 по 1962 год он работал в институте «Волгоградгражданпроект», а затем переехал в Саратов , где стал главным архитектором города.

После тяжелейших боев осени 1942 — зимы 1943 года здесь похоронили более 2000 советских воинов

В 1946 году, когда гранитной стелы на братской могиле еще не было, а место массового захоронения было лишь огорожено столбиками с цепочкой, Союз польских патриотов на собственные средства изготовил и возложил к могиле плиту с благодарственной надписью.

Союз польских патриотов был создан польскими коммунистами и существовал с 1943 по 1946 год. Основной целью организации было освобождение Польши от гитлеровской оккупации

На улице Наумова, между площадью Ленина и техническим колледжем, на постаменте стоит башня танка — одна из 17, составляющих линию обороны 62-й армии. Считается, что именно она стояла на площади Ленина, а затем была перенесена к колледжу, чтобы освободить место для памятника Ленину и колоннады.

Линия из танковых башен на постаментах установлена в местах максимального приближения немецко-фашистских войск к Волге

Однако существует предположение, что при переносе башню заменили. При сравнении фотографий видно, что башни имеют разную форму: первая — так называемая гайка, а та, что стоит сейчас, — так называемый пирожок. Куда исчезла первая башня, неизвестно.

Танковая башня у технического колледжа, «пирожок»

В 1985 году на торце дома Павлова со стороны улицы Советской появилась памятная плита в виде фрагмента красной кирпичной стены, посвященная участницам черкасовского движения, восстанавливавшим Сталинград.

В память о защитниках Сталинграда, воевавших здесь, названы улицы имени 13 Гвардейской дивизии и Наумова

Бурная наземная жизнь площади Ленина со временем дополнилась активностью под землей — 5 ноября 1984 года под площадью открылась станция скоростного трамвая, знаменитого волгоградского метротрама. Эта станция неглубокая, поэтому строилась она открытым способом.

Строительство станции «Площадь Ленина», начало разборки котлована

Площадь Ленина — последняя подземная станция в маршруте СТ, дальше трамвай идет только по поверхности.

Станция «Площадь Ленина»была построена в первую очередь метротрама

Площадь Ленина по-прежнему служит людям: здесь гуляют и проводят митинги, вспоминают погибших героев и оставляют послания потомкам. Политическая окраска бледнеет, а одна из старейших площадей центра города продолжает принимать людей и события, пополняя свою историю.

Коммунисты и сейчас охотно собираются на площади Ленина, требуя вернуть завоевания Октября

В честь 100-летия революции коммунисты Волгограда заложили капсулу времени с наказом новым поколениям: хранить память о защитниках города и беречь священные места их подвигов

Даже чемпионат мира по футболу отметился на старинной площади

Некоторые элементы остаются неизменными много лет В сквере сохранились классические сталинградские фонарные столбы

Из современного монументального — признание в любви к городу

Из суперсовременного — мундиаль

Ленин по-прежнему владеет умами масс

Но главное — жизнь продолжается

Местоположение: Центральный район