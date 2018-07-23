Сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения предъявлены обвинения в передаче закрытой информации 

Как утверждает в понедельник утром газета «Коммерсантъ», сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче данных стране НАТО.
Речь идет о закрытой информации о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов, доступ к которой имел 74-летний сотрудник научно-производственной организации.
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Как пишет газета, Кудрявцев, находящийся сейчас под арестом в столичном следственном изоляторе, ранее предоставил «для изучения спецслужбам Североатлантического альянса» сведения о «технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов». Об этом рассказал источник издания.
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