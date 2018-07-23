На фото Анастасии Решетовой рассмотрели импланты в ягодицах

Пока Анастасия Решетова наслаждается отдыхом на море, ее поклонники в мельчайших подробностях обсуждают те немногие фотографии, что девушка выкладывает в Инстаграм. На одном из снимком самые внимательные подписчики разглядели следы от фотошопа — поплывшую плитку душевой кабины, а также импланты в области ягодиц.

Несмотря на то что Анастасию Решетову многие считают одной из самых привлекательных молодых девушек, нет предела совершенству. Она не только регулярно ходит в спортзал и следит за питанием, но и фотошопом не брезгует, продолжая тратить время на исправление недостатков фигуры, даже находясь на отдыхе. В сети Анастасия опубликовала фотографию из пляжного душа. Несмотря на эротичность кадра, подписчики Решетовой сконцентрировали свое внимание на поиске недостатков и довольно быстро заметили, что фотографию Решетова отредактировала. Особенно заметно это стало в нижней части кадра между ног, которые Анастасия, очевидно, решила сделать стройнее.

Для ненавистников фотографии знаменитостей, на которых очевиден фотошоп, всегда становятся отличным поводом для насмешек. А вот поклонники Решетовой недоумевают, зачем ей прибегать к какой-либо ретуши, ведь даже из видеозаписей с ее участием очевидно, что девушка обладает отличной фигурой. Более того, самые внимательные и продвинутые рассмотрели еще одну деталь — по их уверениям, Анастасия улучшила такую пикантную часть тела, как ягодицы. «Плитка поплыла у шеи и между ног. Зачем?» «Натуральная попа вот так не отделяется от талии…всем давно уже известно что она с помощью шприцов сделала себе ягодицы, и только потом начала ходить в зал, типа накачала..» «Видно, что фотошоп, и импланты тоже видно» «Зачем она себя так фотошопит? Она и так красивая. И как имплант выделяется» «Мда, Решетова, чем сидеть шею себе редактировать лучше делом займись» «Не только вся искусственная, но и отфотошопленная» Хотя сама Анастасия всегда утверждает, что ее фигура — заслуга генов и спорта, подписчики обратили внимание, что линия перехода из талии в бедра выглядит неестественно.

А недавно поклонников возмутила «показная скромность» Решетовой. На фото, которое Анастасия опубликовала в сети, она позирует в платке, опустив глаза, и при этом тут же демонстрирует грудь. По мнению некоторых из подписчиков Анастасии эти две вещи абсолютно не сочетаются друг с другом.