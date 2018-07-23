Василий Кузнецов: незаметный руководитель СССР

Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Никита Хрущев — об этих и других руководителях советского государства известно всем. Однако был в истории СССР человек, который несколько раз возглавлял страну, но при этом оставался в тени. Его звали Василий Кузнецов , и он трижды формально занимал высший государственный пост в первой половине 1980-х годов.

Костромской самородок

Василий Кузнецов родился в Костромской губернии в 1901 году. Биография его до поры до времени была ничем не примечательна: служил в армии, окончил Политех, работал на заводе. В 1931 году отправился в США изучать металлургию в Технологическом институте Карнеги.

Отучившийся в Америке Кузнецов стремительно продвигался по карьерной лестнице: в 1940 году он уже был зампредом Госплана СССР. [С-BLOCK]

К моменту смерти Сталина «костромской самородок» работал во внешнеполитическом отделе ЦК КПСС . В феврале 1957 года он чуть было не стал главой советской дипломатии. Никита Хрущев попросил уходящего с поста главы МИД СССР Дмитрия Шепилова порекомендовать кого-нибудь на его место. Тот предложил Юрия Андропова и Василия Кузнецова. Первого Шепилов охарактеризовал как «бульдога», второго — как «умницу». Несмотря на то что кандидатура Кузнецова была более подходящей, Хрущев все же выбрал Андропова.

Тем не менее дипломатическая карьера Кузнецова складывалась успешно. Он участвовал в урегулировании Карибского кризиса, вел переговоры с Китаем после столкновений на острове Даманском, помогал мирить Индию с Пакистаном

«Старец» из Верховного Совета

Знавшие Кузнецова люди отмечали, что он предпочитал подолгу работать с документами, тщательно вникал во все детали. При этом вне работы он вел простую жизнь, не любил привлекать к себе внимание. Именно Кузнецова посчитали подходящей кандидатурой на созданный в 1977 году пост первого заместителя Председателя Президиума Верховного Совета, по сути, второго лица в государстве. На тот момент ему было уже 76 лет.

Для чего был учрежден этот пост? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, необходимо вспомнить государственное устройство СССР по Конституции 1977 года. Формально высшим органом власти был Верховный Совет, который собирался два раза в год (в перерывах его обязанности исполнял Президиум ВС). Его руководитель формально являлся главой государства. Обязанностей у него было много: от издания указов и принятия постановлений до награждения орденами и медалями и других церемониальных мероприятий.

У дряхлеющего Л. И. Брежнева, который совмещал должности Генсека ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета, сил на все это уже не хватало. Поэтому решено было ввести пост заместителя, который занимался бы рутинной работой.

Царь ненастоящий

Поскольку Кузнецов по закону был вторым лицом в государстве, он стал формальным руководителем страны после смерти Брежнева в ноябре 1982 года. Обязанности лидера государства Кузнецов исполнял до середины июня 1983 года, когда Генсеком был избран Юрий Андропов. Кстати говоря, именно Кузнецов поздравлял советских граждан по телевизору 31 декабря 1983 года.

Страна между тем уже вступила в пятилетку «пышных похорон». «Генсек с Лубянки» продержался до февраля 1984 года. И вновь Кузнецов стал формальным руководителем. На сей раз до апреля 1984 года, пока страну не возглавил Константин Черненко , впоследствии почти не покидавший больницу.

Последний, третий раз, Кузнецов находился на высшем посту после смерти Черненко. В тот момент зампреду Президиума Верховного Совета было уже за 80, что делало его одним из старейших лидеров государства в отечественной истории.

Незаметный руководитель

Несмотря на высокое положение, в народной памяти Кузнецов не остался. Все дело в том, что Верховный Совет был по большей части декоративным органом. Все решалось в самой партии. Хотя она не входила в систему органов власти СССР, статья 6 Конституции закрепляла ее руководящую роль. Посему воля ЦК КПСС была законом для любого конституционного органа, в том числе для Верховного Совета, перед которым в реальности стояла всего одна лишь задача — облекать приходившие из партии указания в форму законов.