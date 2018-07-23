Почему компост вреден для растений

Мы все — и жители мегаполисов, и обитатели скромных дальних деревенек — давно знаем, что такое профилактика. Не совсем понимаем, о чем идет речь, но еще со школьных уроков биологии помним о Дженнере, опыты коего помогли людям избавиться от оспы. Важно, что никто не ждет, когда человек заболеет — мы предупреждаем возникновение болезни.

Почему компост вреден для растений

Удивительно, но для собственного огорода ни один из дачников предупредительных мер не предпринимает! Не только не занимается профилактикой заболеваний растений, но сам, своими руками усугубляет проблему.

Где живут болезни в природе

Давайте откроем любой справочник по защите растений. Например, книгу В. Н. Корчагина «Защита растений от вредителей и болезней на садово-огородном участке». Вот, что пишется про килу капусты. Это грибное заболевание; квартира возбудителя — корни, с них он попадает в почву. Потому нужно каждый год выращивать капусту на новом месте и хотя бы 4 года не возвращать культуру на старое, уже использованное. И не только капусту белокочанную, но и репу, редиску, брюкву, и даже сорняки из семейства крестоцветных (например, сурепку и пастушью сумку, которые очень стараются попасть с полей в огород), и левкой, который огородник для услады очей сам выращивает на клумбе… А что с другими болезнями?

Нужно каждый год выращивать капусту на новом месте и хотя бы четыре года не возвращать культуру на старое

Черная ножка

Тоже грибное заболевание. Тоже возбудитель хранится в почве и на растительных остатках.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса

Этот гриб зимует на растительных остатках, на листьях. И опять рекомендован плодосмен.

Слизистый бактериоз

Это заболевание бактериальное, но растительные остатки помогают возбудителю сохраняться в почве. Итак, главная мысль: возбудитель болезни сохраняется в почве и на растительных остатках.

Микроскоп — каждому огороднику!

Есть среди огородников специалисты-агрономы, которые получили высшее профильное образование. Они умеют видеть самое начало развития болезни. А еще есть станции по защите растений, там тоже работают специалисты. Да и у работников тепличных хозяйств наверняка есть микроскопы, с помощью которых они способны быстро распознать проблему.

Есть среди огородников специалисты-агрономы, которые получили высшее профильное образование

А разве цветовод-дачник убирает с клумбы кустики астр в самый разгар цветения лишь оттого, что прошлым вечером листочки немного подвяли? Нет, не удаляет. Просто поливает обильнее, полагая, что жаркий день оказался слишком трудным для любимых цветов. Огородник-любитель академических знаний не имеет, микроскопом не владеет. Потому узнает о проблеме, когда нарисована она уже слишком явно, когда профилактическими мерами не обойтись. Применительно к астрам — когда фузариозное увядание совсем погубит растение. Вот и удаляют с грядок больные кустики. Это бы и не беда. Беда в том, что больные растения попадают в компост. Никто специально зараженные растительные остатки в компостный ящик не укладывает. Укладывают те стебельки, которые внешне здоровы — так кажется на первый взгляд. Отсутствие знаний не позволяет точно отделить больные растения от еще не больных, но уже заразных.

Беда в том, что больные растения попадают в компост

Вот причина попадания в компостную кучу больных растений. Болеют ведь не только помидоры и капуста. Зараза хранится в почве, в природе. А иногда, считая, что температура в компостной куче настолько велика, что способна погубить все живое, огородники все-таки отправляют больные растения на утилизацию в ящик с будущим удобрением.

Одна большая почти цитата

Самая злостная воительница с рассадой — черная ножка. Именно она показывает: компост — это настоящий источник заразы на участке. В одном из номеров журнала «Моя прекрасная дача» напечатано письмо огородницы, которая делится своим опытом по выращиванию рассады помидоров. Начинается все с приготовления почвенного грунта. В красках рассказывается про компостный ящик, приготовление компоста, про ящички, про бороздки в субстрате, про марганцовку — всю всем известную технологию.

Самая злостная воительница с рассадой — черная ножка

Казалось бы, вот оно! Рассада будет здоровой. Ан, нет! Дальше начинается триллер про черную ножку. И опять знакомые методы: подсушивание грунта, ограничение поливов, добавление сухой земли или песка, опыление золой, рыхление… Все! Рассада спасена! А суть в чем? В том, что даже качественно приготовленный компост не гарантирует стерильности, отсутствия возбудителя болезней. Компост был изготовлен без учета профилактических приемов! И вроде бы, рассада спасена. Но у каждого растеньица погибли первые настоящие — самые важные — корешки, главный корень. Новые корешочки выросли выше стареньких, в том грунте, которым делали подсыпку. А все в комплексе дало снижение урожая и увеличение времени на уход за посадками.

А что в природе?

Природа компостные кучи не устраивает, компостные ящики не строит. Нет у нее молотка и гвоздей. Каждое растение после окончания жизненного цикла полегает и исчезает на том же месте, где росло. Корень удерживает растение на месте — только перекати-поле способно лететь по ветру и по полю.

Природа компостные кучи не устраивает, компостные ящики не строит

Разве что семена и опавшие листья ураганным ветром в кучу собьет. Так велика ли та куча? Невелика. И все возбудители болезней растений остаются распределенными по поверхности, где начинаются уже новые процессы, способные уничтожить заразу. Природа не спешит резко поднимать температуру в слое опавших листьев и валяющихся сломленных веток. Еще ни один огородник не обжег ступни ног, гуляя босиком под деревьями в своем саду. Природа все больше вредителями вредителей распоряжается. Есть у нее почвенные жители, которые съедят почти все, что осталось от живых растений. Не совсем все, природе стерильность не нужна.

Равновесие, или состояние баланса

Почему природа не губит всех до единого (и по видам, и по количествам) возбудителей болезней, а заодно и разнообразных вредителей? Это для огородника перечисленные организмы являются вредителями и паразитами. Для природы они — любимые детки, потому что благодаря им идет формирование почвы, уничтожение когда-то живой ткани растений, образование питательных веществ, вынос микроэлементов с глубин на поверхность. В природе существует равновесие между жизнью и смертью. Лучше назвать это состояние балансом. То есть природа дает право растениям жить, и дает право почвенным жителям растительные остатки утилизировать. Иначе вместо наших лесов и лугов были бы огромные кучи неуничтожимого гнилья.

Что же делать огороднику?

Помогать природе! Так вести свое хозяйство, чтобы почвенных жителей было много. Пусть сенная палочка живет в довольстве, ведь она кормится тем, что огороднику вред приносит. Использовать натуральные, настоящие гуминовые кислоты. Не гуматы!

Что же делать огороднику?

Не делать компостов, не создавать горящих навозных куч, не пользоваться минеральными удобрениями — то есть, не заниматься всем тем, чего в природе не существует. Не копать, не вырывать с корнями сорняки при прополке, не сгребать огородный мусор в кучу и не сжигать его. Готовить почву для рассады и семена, как это происходит в природе! Это и есть профилактика!