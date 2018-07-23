Благоустройство Школьного пруда завершили в поселении Сосенское

В поселении Сосенское завершено благоустройство Школьного пруда, сообщили в пресс-службе префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

«Специалисты завершили благоустройство Школьного пруда в пос. Коммунарка. В рамках программы по благоустройству специалисты подрядной организации выполнили работы по очистке пруда от иловых отложений и различного мусора, укрепили дно и берега. На данный момент пруд заполнен водой. В дальнейшем планируется установить лотки для водоотведения, чтобы избежать размытия берегов во время непогоды», — приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации поселения Сосенское Светланы Стародубцевой.

Отмечается, что работы ведутся в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории поселения Сосенское».