Ещё
Подмосковью пообещали прокат электрокаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковью пообещали прокат электрокаров 

Газета.Ru 1 час назад
Власти Московской области задумались о внедрении каршеринга электромобилей, передает телеканал «360».
Такое заявление сделал глава регионального министерства энергетики Леонид Неганов.
Аренда автомобилей будет проходит с оплатой по минутам или часам. Неганов отметил, что подобная услуга уже существует в Москве, поэтому в планах подмосковных властей сделать совместный сервис со столицей. На данный момент область работает над созданием электрозарядной инфраструктуры.
У крупных торговых комплексов уже установили около 50 подобных заправок среднего типа. Там можно будет подзарядить аккумулятор за три-четыре часа. До конца года в Подмосковье будут функционировать 10 «быстрых» станций, где тот же процесс займет 20-30 минут.
По данным Минэнерго Подмосковья, в регионе зарегистрировано более 400 частных электромобилей.
Газета.Ru: последние новости
В Восточную Гуту вернулись более 100 тысяч беженцев Синоптик прокомментировала предупреждение МЧС о жаре в Москве Победители сибирского тура "ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ" едут на "НАШЕСТВИЕ-2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»385
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию16
Россия конфискует свои резервы в США53
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков26
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом23
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение