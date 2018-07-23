Подмосковью пообещали прокат электрокаров

Такое заявление сделал глава регионального министерства энергетики Леонид Неганов

Аренда автомобилей будет проходит с оплатой по минутам или часам. Неганов отметил, что подобная услуга уже существует в Москве , поэтому в планах подмосковных властей сделать совместный сервис со столицей. На данный момент область работает над созданием электрозарядной инфраструктуры.

У крупных торговых комплексов уже установили около 50 подобных заправок среднего типа. Там можно будет подзарядить аккумулятор за три-четыре часа. До конца года в Подмосковье будут функционировать 10 «быстрых» станций, где тот же процесс займет 20-30 минут.

По данным Минэнерго Подмосковья, в регионе зарегистрировано более 400 частных электромобилей.