Каршеринг электромобилей может появиться в Подмосковье

Реализация проекта по созданию каршеринга электромобилей в Подмосковье возможна при заключении договора с Москвой , сообщает РИАМО

"Мы готовы рассматривать предложения по организации пунктов каршеринга таких машин (электромобилей — ред.) на территории области по договоренности с Москвой в рамках межрегионального трафика", — сказал министр энергетики региона Леонид Неганов

Он добавил, что без интеграции в систему межрегионального трафика реализация такого проекта маловероятна.

"В настоящий момент проект каршеринга электромобилей реализуется в Москве. Возможность реализовать такой проект есть и у Московской области. Но организация каршеринга в отдельном подмосковном городе выглядит малореалистично из-за отсутствия мощного внутреннего трафика", — отметил он.

По словам министра, в Московской области ведется многоэтапная кампания по созданию электрозарядной инфраструктуры. Так, первый этап — установка «средних» электрозаправок у ТРЦ, которые пополняют аккумулятор за 3-4 часа; на втором этапе, который уже стартовал, создаются «быстрые» заправки на вылетных магистралях; третий этап предполагает установку зарядок медленного действия, интегрированных в опоры уличного освещения в подмосковных дворах.

Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс. Драйв», Carenda и другие.