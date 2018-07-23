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Каршеринг электромобилей может появиться в Подмосковье
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Каршеринг электромобилей может появиться в Подмосковье 

Газета.Ru 1 час назад
Реализация проекта по созданию каршеринга электромобилей в Подмосковье возможна при заключении договора с Москвой, сообщает РИАМО.
"Мы готовы рассматривать предложения по организации пунктов каршеринга таких машин (электромобилей — ред.) на территории области по договоренности с Москвой в рамках межрегионального трафика", — сказал министр энергетики региона Леонид Неганов.
Он добавил, что без интеграции в систему межрегионального трафика реализация такого проекта маловероятна.
"В настоящий момент проект каршеринга электромобилей реализуется в Москве. Возможность реализовать такой проект есть и у Московской области. Но организация каршеринга в отдельном подмосковном городе выглядит малореалистично из-за отсутствия мощного внутреннего трафика", — отметил он.
По словам министра, в Московской области ведется многоэтапная кампания по созданию электрозарядной инфраструктуры. Так, первый этап — установка «средних» электрозаправок у ТРЦ, которые пополняют аккумулятор за 3-4 часа; на втором этапе, который уже стартовал, создаются «быстрые» заправки на вылетных магистралях; третий этап предполагает установку зарядок медленного действия, интегрированных в опоры уличного освещения в подмосковных дворах.
Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс. Драйв», Carenda и другие.
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